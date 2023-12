O município de Rio Negro terá um novo e moderno Pronto Atendimento Municipal (PAM) no trecho da Rua Marçal José Pereira, esquina com a Rua Carlos Hugo Palmiquist, no bairro Estação Nova. O terreno possui aproximadamente 2 mil m².

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com o Convênio nº 181/2023 da Prefeitura com a Secretaria Estadual da Saúde (SESA), serão investidos R$ 5.127.900,00 para fortalecer ainda mais a saúde pública de Rio Negro. Através do Processo Licitatório nº 292/2023, a empresa Hammer Construções e Incorporações LTDA é a responsável pelas obras. O prazo de execução previsto é de 10 meses.

A nova edificação terá uma área construída de 809,11 m². “A construção do novo Pronto Atendimento Municipal será ampla, moderna, com a parceria do Governo do Estado do Paraná para melhor atender a nossa população. E junto a essa construção nova, teremos um heliponto moderno. Prioridade é a saúde”, enalteceu o prefeito James Karson Valério.

A secretária municipal de saúde de Rio Negro, Simone Gondro, também enalteceu a importância do PAM para a população. “O município de Rio Negro, com o recebimento do recurso através da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná para construção do novo Pronto Atendimento Municipal, ofertará maior qualidade e segurança dentro da Rede de Urgência e Emergência aos cidadãos rio-negrenses. Com uma estrutura de mais de 800 m², o PAM realizará serviços de consultas e triagem, exames, procedimentos emergenciais, ou seja, toda a gama de atendimentos necessários dentro da rede de atendimento. A equipe de saúde agradece o apoio do secretário Beto Preto na viabilização deste projeto”, enfatizou a secretária.

O Pronto Atendimento Municipal funcionará 24 horas por dia em todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados, domingo e pontos facultativos, prestando atendimento aos portadores de quadro clínico agudo de qualquer natureza, dentro dos limites estruturais da unidade, e dará respostas às demandas da população especialmente à noite e nos finais de semana, quando a rede básica e o Programa de Saúde da Família não estão ativos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Atualmente o pronto atendimento de Rio Negro está operando provisoriamente no prédio que abrigava o posto de saúde José Krajeswski, na Rua Kalil Gemael, nº 215, bairro Bom Jesus. O local foi reformado e adaptado para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população.

Quando a obra de construção do novo PAM estiver finalizada, os atendimentos do PA provisório na unidade José Krajeswski serão transferidos para este novo Pronto Atendimento Municipal no bairro Estação Nova.

A Prefeitura de Rio Negro e a Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes-SP assinaram um Contrato de Gestão para a gerência do pronto atendimento do município.