Rio Negro terá um novo Pronto Atendimento Municipal

Na última semana as tratativas para a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Rio Negro foram concretizadas com a divulgação oficial do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O prefeito James Karson Valério viajou até Curitiba para buscar recursos para Rio Negro e trazer a boa notícia para toda a população rio-negrense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O terreno para a obra – que possui aproximadamente 2 mil m² – está localizado no bairro Estação Nova, ao lado do Sesc e Senac. O projeto padrão será fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná através do convênio firmado com o município de Rio Negro.

A obra está orçada em aproximadamente R$ 4 milhões, com aproximadamente 900 m² de construção. O prefeito James esteve no terreno com a secretária municipal de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, e o secretário de obras, Edson José Guenther.

O PAM proporcionará aos usuários um acolhimento de forma humanizada, por meio da implantação dos serviços de pronto atendimento, atendimento de urgência, procedimentos, suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com assistência médica 24h.

No primeiro semestre de 2023 o atual pronto atendimento do município será transferido para o bairro Bom Jesus, no local onde funcionava o Centro de Especialidades Enfermeiro José Krajewski, na Rua Kalil Gemael. O local passa por reformas atualmente para as adequações necessárias para prestar o atendimento ao público até que as obras do novo PAM sejam concluídas.