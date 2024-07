Rio Negro terá uma nova e moderna escola no bairro Bom Jesus

Está em desenvolvimento em Rio Negro o projeto de Escola Modular. Uma nova unidade escolar será construída na Rua Bárbara Conceição Fuchs, no bairro Bom Jesus. A área construída será de 1.179,56 m². A Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig será realocada para este novo local.

A autorização para o início do procedimento licitatório para a contratação da empresa responsável pela obra já foi assinada. Após iniciada a obra deve ser concluída com rapidez, sendo que o prazo previsto é de quatro meses. Todo o projeto arquitetônico da Escola Modular já foi preparado pela equipe da educação de Rio Negro.

O projeto tem o apoio do Governo do Estado do Paraná, através da Fomento Paraná e da Secretaria de Estado das Cidades. O valor total viabilizado do investimento é de R$ 7.966.077,57.

Atualmente a Escola Municipal Ricardo Nentwig atende 378 alunos. A Secretaria Municipal de Educação possui ideias para a utilização da atual estrutura da escola após o inicio das atividades na Escola Modular, como a criação de uma extensão do CMEI Lenir Rodrigues para a abertura de mais vagas para o berçário.

A Escola Modular terá estruturas metálicas, fechamentos com chapas metálicas e isolamento em poliisocianurato (PIR), instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem, paisagismo, acessos e calçamentos, ligações com as redes municipais de infraestrutura, assim como reforma de um barracão existente para implantação de quadra de esportes coberta, sanitários e demais obras civis necessárias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com foco na inovação, a construção modular é uma solução moderna, sustentável e econômica para quem deseja montar ou expandir com rapidez, tendo qualidade nas estruturas, flexibilidade e minimizando a necessidade de manutenções constantes.