Rio Negro terá uma quadra oficial de Basquete 3X3

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, construirá uma quadra de Basquete 3×3, que é um esporte olímpico que tem ganhado cada vez mais importância. A quadra será construída no complexo onde há o Ginásio de Esportes José Müller, entre outras atrações esportivas.

A empresa Hammer Construções e Incorporações LTDA será a responsável pela execução das obras que devem ser concluídas no prazo de 45 dias. Ela foi contratada através do Processo de Licitação nº 287/2024. A oficialização da homologação da licitação ocorreu na manhã desta sexta-feira no gabinete do prefeito James Karson Valério.

Segundo a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), há mais de 250 milhões de pessoas praticando o Basquete 3×3 pelas quadras do mundo; em Rio Negro há muitos adeptos que agora terão um espaço dedicado para a prática do esporte. Nos Jogos Olímpicos a modalidade estreou na edição de 2020 em Tóquio.

O Basquete 3×3 é uma versão do basquete com três jogadores para cada lado e disputada em metade da quadra. Com um espaço pouco menor que metade de uma quadra tradicional e somente uma cesta, o jogo do Basquete 3×3 é bem mais movimentado, exigindo passes rápidos, dribles desconcertantes e jogadas iradas pra conquistar a vitória.

As quadras serão criadas no tamanho oficial, possibilitando a realização de grandes competições no local, fortalecendo assim o desenvolvimento esportivo e econômico no município de Rio Negro.