Rio Negro terá Vivência Teatral para quem deseja atuar nas artes cênicas

Rio Negro terá diversas atividades culturais neste sábado, entre elas a “Vivência Teatral”, que faz parte das ações de contrapartida social viabilizadas pela Lei Paulo Gustavo por meio do edital de fomento às apresentações artísticas.

A vivência será ministrada por Henrique Gaio, proponente do projeto, agente cultural e coordenador do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro. A ação acontecerá no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral entre 8h30 e 12h30.

O objetivo é despertar o interesse pelas artes cênicas, por meio de exercícios e atividades expressivas, visando melhorar o desempenho nos palcos. Ao final da vivência, os participantes terão condições de realizar uma pequena apresentação, para colocar em prática as técnicas aprendidas.

A ação é gratuita e aberta a todos os interessados com idade a partir de 15 anos, independente se possuem ou não experiência em teatro. Participe! Informações e reservas: (41) 9 9621-0810 ou (47) 9 8820-0820.

APRESENTAÇÕES

Durante a tarde deste sábado o Grupo Municipal de Teatro apresentará três peças que encantam e divertem o público. A programação também acontece no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com entrada gratuita e classificação livre. Confira:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

16h – Se as rosas falassem

16h30 – O menino maluquinho

17h – Flashback Cabaré