Rio Negro teve ação de conscientização contra violência à mulher

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira (10), foi realizada na Praça João Pessoa, em Rio Negro, uma campanha de combate à violência contra a mulher. A ação conjunta fez parte das celebrações referentes ao Dia Internacional da Mulher.

No evento a população teve acesso a diversas informações através de panfletos, barracas com distribuição de materiais e conversas com profissionais. Houve também a entrega de flores e feira de artesanato.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação foi realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com o Conselho Municipal da Cidade, Secretaria de Assistência Social, CREAS, Clube Soroptimistas, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores.

Muitas mulheres são vítimas de violência e sofrem caladas. Campanhas como esta realizada em Rio Negro têm como objetivo conscientizar e chamar a atenção da sociedade para este problema.

No Paraná o canal de denúncias é o Disque 181. Também é possível realizar uma denúncia através do site: https://www.denuncia181.pr.gov.br/bids/sobre-crime