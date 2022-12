Rio Negro teve outra grande noite de cantata natalina nas janelas do seminário

Para encerrar a programação natalina 2022 do município de Rio Negro com muita emoção, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou na noite desta sexta-feira a 2ª edição da Cantata Natalina nas Janelas do Seminário Seráfico, realizada no Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira (prédio da Prefeitura).

Novamente o evento encantou e emocionou o grande público presente, assim como ocorreu no último domingo na primeira edição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A cantata desta sexta-feira teve a participação do Coral da Escola Municipal Olavo Bilac, Coral da Igreja Resgate e apresentação da cantora Kelly Lukasinsk e da 2ª Princesa da 18ª Festa da Colonização de Rio Negro, Kristine Martin. O Papai Noel atendeu as crianças no Cantinho do Noel após o evento.

Mais de 20 eventos natalinos foram realizados no mês de dezembro pela competente equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que levou a cultura e a tradição natalina rio-negrense para todos os cantos do município.