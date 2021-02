Rio Negro teve saldo positivo na criação de empregos em 2020

O Ministério da Economia divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Na análise estadual das cidades que abriram ou fecharam vagas de trabalho, Rio Negro aparece com saldo acumulado no ano de 277 vagas, ocupando o 57º lugar geral no Estado do Paraná, com 4,01% de incremento na relação saldo de vagas em relação ao número de trabalhadores registrados em 1º de janeiro. Os números apresentados recentemente são referentes aos doze meses do ano de 2020.

Houve no período 4.306 admissões e a atividade econômica que teve o maior saldo foi a Indústria (272), Serviços (16), Construção (11), Agropecuária (6). Houve ainda 4.029 desligamentos e perda de vagas no Comércio (-28). A atividade de fabricação de móveis correspondeu a 52% (145) das novas vagas.

Este cenário ocorre em meio aos efeitos da pandemia de coronavírus. Apesar disso o município encerrou 2020 com acumulado positivo no número de postos de trabalho (277). Em 2019 foi registrado saldo positivo de 90 vagas.

