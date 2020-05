Rio Negro vai participar do Dia do Desafio

O Dia do Desafio é um evento mundial, considerado um dos maiores movimentos sociais no combate ao sedentarismo, onde o Sesc-PR promove a competição em parceria com as prefeituras.

Neste ano, devido a pandemia da Covid-19, a competição, que chega a sua 26ª edição, ficou ameaçado de não acontecer, mas as unidades do Sesc no estado decidiram por uma edição virtual, que vai acontecer nesta quarta-feira (27).

A unidade do Sesc em Rio Negro está vai participar com a proposta de atividades adaptadas a atual realidade, desfiando os participantes a formarem uma corrente pela atividade física.Vídeos produzidos pelo Sesc-PR serão compartilhado nas redes sociais oficiais da entidade – Facebook e Instagram – como forma de estimular a participação da população.

Cada participante que realizar a prática esportiva poderá compartilhar imagens da atividade e convocar seus amigos a aceitar o desafio, marcando sempre a #DDD20 e @sesc_pr nas mídias sociais digitais.

O Dia do Desafio é realizado em parceria com a TAFISA (The Association For International Sport for All), e diferente de outras edições, neste ano não haverá competição entre cidades.