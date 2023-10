Rio Passa Três também gera inundações em Rio Negro

Até a manhã desta quarta-feira (11), havia 316 famílias atingidas pelas inundações em Rio Negro. Muitas destas famílias desalojadas são de regiões por onde o rio Passa Três passa.

O Passa Três é um rio municipal, pois nasce e termina em Rio Negro. Ele nasce na localidade de Poço Bonito, próximo ao Matão do Caçador, e deságua no rio Negro dentro do perímetro urbano do município. A extensão do rio é de 33 km, tendo uma largura e profundidade considerada pequena.

É considerado um rio de planície, que são rios que apresentam um curso mais regular, haja vista o relevo menos acentuado. Por isso, o fluxo de suas áreas não é rápido. Devida a estas características, inundações ocorrem quando há muita chuva volumosa num curto período de tempo.

Após percorrer a área rural, o rio transpassa os bairros Cunhupã, Roseira, Tijuco Preto, Motocross, Passa Três e Estação Nova. Em muitas destas regiões há famílias que precisaram sair de suas casas. Ou então, estradas estão interditadas para a passagem de veículos e pedestres.

Equipes da Defesa Civil e voluntários auxiliam a população no trabalho de travessia na água em local com segurança. O objetivo é auxiliar principalmente os trabalhadores que necessitam fazer a travessia onde não há rotas alternativas próximas.

O trabalho de travessia é realizado apenas em locais onde a segurança é garantida após a inspeção da Defesa Civil. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas sempre que possível.

Para os próximos dias há previsão de mais chuva volumosa, o que deixa o município em alerta constante. A Defesa Civil acompanha todas as previsões e está preparada para atuar em qualquer situação. As famílias que estão em áreas de risco são informadas com antecedência para que haja a preservação da segurança e prejuízos menores aos moradores. Essa ação preventiva foi fundamental para que a situação não ficasse ainda mais grave.