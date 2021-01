Riomafra chega ao 36º óbito por covid-19

Nesta segunda-feira (18) a Saúde de Mafra anunciou a 18ª morte em decorrência da Covid-19 no município. O paciente estava internada na UTI do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e faleceu na tarde deste domingo (17) e foi sepultado em Rio Negro.

A vítima é o empresário mafrense José Ulisses Fernandes, proprietário da pastelaria Rei do Pastel. Ele tinha 69 anos, ficou por cerca de 21 dias internado no hospital São Vicente de Paulo e alguns dias na UTI Na região, além da morte do empresário mafrense, mais dois óbitos pela Covid-19 foram confirmado, um em Canoinhas e outro em Três Barras. Com o registro das três mortes o planalto norte ultrapassou o número de 100 mortes causados pelo coronavírus.

Os três municípios que registraram óbitos neste fim de semana lideram o ranking do número de mortos na região: Canoinhas (29), Mafra (18) e Três Barras (13).

Riomafra ultrapassa os 3.600 casos com 36 óbitos

Até a data de ontem 19, Rio Negro e Mafra juntas já havia ultrapassado os 3.661 casos desde o início da pandemia. Somando o total de 36 óbitos, onde cada um dos municípios registrou até o momento o mesmo número de óbitos 18 cada um deles. O alento é que mais de 3.165 riomafrenses já foram recuperados da doença.

Rio Negro, até o fechamento desta edição, já registrou mais de 1.601 casos, com 18 óbitos e com cerca de 200 casos suspeitos, 223 pacientes estão em isolamento domiciliar, 01 na enfermaria e 2 pacientes seguem internados na UTI. Porém 1.357 pacientes já tiveram alta e 8.836 possíveis casos foram descartados.

Em Mafra, tem 2.060 casos registrados, também com 18 óbitos, e com cerca de 83 casos suspeitos, 227 pacientes estão em isolamento domiciliar, 1 na enfermaria e 7internados em leitos da UTI, Já tiveram alta médica 1.807 pacientes.