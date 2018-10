Riomafra conta agora com o CDL Empregos

Compartilhar no Facebook

A procura por um emprego ou um colaborador agora ficou mais fácil. Isso graças ao CDL Empregos, novo serviço que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Mafra e Rio Negro disponibiliza para seus associados divulgarem vagas de trabalho e para auxiliar aqueles que buscam sua recolocação profissional. O portal hospedado no endereço cdlempregos.cdl-sc.org.br funciona como um classificado on-line de vagas de todo o Estado e atende tanto o candidato quanto o empregador, que não pagam nada para usufruir de todas as funcionalidades da plataforma.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“O CDL Empregos chegou para promover o contato direto entre empregador e trabalhador, gerando oportunidades no mercado de trabalho que resultarão no desenvolvimento dos candidatos, das empresas e do município”, explica o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), Ivan Roberto Tauffer, sobre o site criado pela entidade e que a CDL de Mafra e Rio Negro disponibiliza gratuitamente para seus associados e moradores da cidade.

Com layout moderno e de fácil navegação, o portal tem duas áreas distintas: uma para o empregador que, de forma simples, pode fazer seus anúncios de emprego, e outra para o trabalhador, que pode cadastrar seu currículo e se candidatar às vagas disponíveis. Com o anúncio da vaga publicada, a empresa recebe o currículo dos candidatos diretamente em seu e-mail sempre que alguém candidatar-se a ela. Em seguida, é só realizar o recrutamento e a seleção dos interessados.

O processo é similar para quem procura emprego. Para ter acesso às vagas, basta o candidato cadastrar seu currículo e se aplicar para as oportunidades publicadas que estejam de acordo com seu perfil profissional. Uma vez cadastrado, o currículo ficará disponível para mais de 40 mil empresas associadas ao sistema CDL em Santa Catarina. Este é um serviço 100% gratuito tanto para o associado, que poderá cadastrar sua necessidade de mão de obra, quanto para qualquer pessoa da comunidade que deseje incluir o seu currículo e se candidatar às vagas publicadas.

Para Fátima Regina Granemann – presidente da CDL Mafra e Rio Negro a CDL Empregos é uma ferramenta de utilidade publica que vem auxiliar as pessoas que buscam uma oportunidade de emprego quanto para o empregador que terá acesso on-line de currículos e poderá também cadastrar vagas dentro do sistema.

As vagas e currículos podem ser cadastradas pelo site da CDL www.cdlmafra.com.br no banner CDL Empregos.