Riomafra não tem casos confirmados de coronavírus

A quarentena continua imposta – pelo menos por mais sete dias – para a grande maioria da população. A necessidade das pessoas ficarem em casa, sem aglomeração é real. Medo e apreensão? Todos têm, mas o momento pede calma, tranquilidade, responsabilidade e cuidado.

Riomafra vem fazendo sua parte, estabelecimentos não essências estão fechados e a população, na medida do possível, está dentro de casa. Realmente só estão trabalhando aqueles que não podem parar. Para eles, em especial aos profissionais da saúde, os nossos aplausos!

HOSPITAIS PREPARADOS

A situação dos hospitais São Vicente de Paulo (HSVP) e Bom Jesus (HBJ), não é diferente de outras instituições do país. Os dois hospitais estão preparados para atender os pacientes com casos de coronavírus (Covid-19), porém, assim como outros, não se a chegada de pacientes foi em grande número.

HOSPITAL BOM JESUS

O Hospital Bom Jesus está seguindo as orientações do governo do estado e do Ministério da Saúde, com zero atendimentos eletivos, atendendo apenas aqueles pacientes de emergência graves. As cirurgias eletivas também estão suspensas, sendo mantidas apenas as de emergência.

Com apenas cinco respiradores a instituição hospitalar lançou uma vaquinha virtual para comprar novos equipamentos – https://www.vakinha.com.br/vaquinha/mais-respiradores-pro-nosso-hbj – cada um custa entre R$ 50 a R$ 55 mil. Segundo a direção do Hospital, um grupo de empresários também está fazendo uma arrecadação para aquisição de novos aparelhos.

Dos cinco respiradores um ficará a disposição do centro cirúrgico e os outros 4 para o atendimento dos casos graves do Covid-19.

Sem leitos de UTI o HBJ usa a Central de Leito que indica o hospital referência para onde o paciente deverá ser encaminhado para internação.

Hoje o Hospital de Rio Negro tem cerca de 30 leitos a disposição para pacientes do coronavírus, porém a direção do Hospital disse ser possível aumentar essa capacidade em caso de necessidade.

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

O Hospital São Vicente de Paulo montou um Comitê Multidisciplinar Interno de Enfrentamento ao Covid-19, composto por mais de 20 profissionais do Hospital e dos serviços terceirizados. O Comitê se reúne diariamente das 8h até 10h para análise da situação, atualização e adoção das normas e orientações técnicas emanadas do Ministério da Saúde, governo de SC, Secretaria Municipal e Estadual da Saúde e outros órgãos normatizadores das ações de Saúde, visando a proteção e segurança dos pacientes e dos profissionais do hospital.

Cirurgias eletivas, assim como atendimentos e consultas, estão suspensas por tempo indeterminado. Pacientes da hemodiálise e da oncologia estão sendo atendidos normalmente.

São realizados diariamente, também, capacitação de todos os profissionais do hospital em relação a atuação e os procedimentos no atendimento de eventuais casos suspeitos. O HSVP conta hoje com 20 leitos de UTI com 20 respiradores.

ATENDIMENTOS EM RIOMAFRA (atualizado em 25/03)

MAFRA

Desde o início da crise Mafra vem mantendo a Sala de Informação Covid-19 com o objetivo de informar a população sobre as diretrizes que devem ser tomadas quanto à situação do coronavírus. Com atendimento das 7h30min às 22h todos os dias da semana – telefone ou WhatsApp – o cidadão é atendido por um atendente profissional da saúde, para responder às dúvidas quanto ao coronavírus.

Para qualquer caso sintomático-respiratório a indicação é ligar para a sala de Informações, onde será feito o direcionamento, se o paciente, vai para a Unidade Especializada Covid-19, para a UPA, UBS ou se é monitorado de casa. A Unidade Especializada Covid-19 é um espaço montado junto á UPA especializado para atendimento a casos suspeitos da doença.

A Sala de Informação acompanha as pessoas que ficam em casa, ligando diariamente para acompanhar a evolução do quadro clínico.

A UPA também está preparada para receber os pacientes com coronavírus, a unidade possui dos respiradores disponíveis para atendimento.

Telefones Sala de Informações Covid-19 (também WhatsApp): (47) 98455-9632; (47) 98456-0145; (47) 98436-3523; (47) 98436-2908 e (47) 98436-2398.

RIO NEGRO

Assim como Mafra, Rio Negro também montou uma central de atendimento a população com atendimento diário por telefone e WhatsApp, das 8h às 20h. Os atendimentos aos casos de síndromes gripais estão sendo centralizados na Unidade Básica de Saúde – UBS Vereador Irajá Martins, na Praça Santo Ângelo na Vila Militar, ao lado do Ginásio de Esportes Prefeito José Muller.

Telefones (WhatsApp): (47) 98913-4920; (47) 98911-3060; (47) 98913-1425; (47) 98910-7164; (47) 98910-0194; (47) 98913-9327.

Após Prefeitura de Quitandinha confirmar um caso de coronavírus, o mesmo é descartado

A notícia alarmou os moradores da cidade e da região, porém em contato com a nossa reportagem a notícia foi ‘desconfirmada’ já no início da tarde. Segundo a Prefeitura de Quitandinha, tudo não passou de um “erro” de interpretação.

Um suposto caso de Covid-19 em Quitandinha gerou apreensão na população da região. No final da manhã desta terça-feira (24) o município divulgou as informações quanto a casos suspeitos, descartados e confirmados, onde aparecia um caso de coronavírus confirmado.

O caso seria de um jovem, que não fazia parte do grupo de risco, e está em observação vigilância epidemiológica da cidade desde que se apresentou como um caso suspeito, ou seja, desde quando ele foi em um dos postos de saúde do município apresentando os sintomas básicos e iniciais da doença e por engano foi dado como positivo para o convid-19

A notícia alarmou os moradores da cidade e da região, porém em contato com a nossa reportagem a notícia foi ‘desconfirmada’ já no início da tarde. Segundo a Prefeitura de Quitandinha, tudo não passou de um “erro” de interpretação. O possível contaminado apontava infecção por Rinovírus (gripe comum) e foi dado por engano como positivo para coronavírus. O paciente segue em quarentena e sob monitoramento dos médicos até que sejam emitidos os outros resultados finais dos exames.

Com a atualização os dados em Quitandinha são: atendimentos – 45; pacientes monitorados – 4; casos suspeitos – 2; descartados – 3; e confirmados – 0.