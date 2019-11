Riomafra Raptors vence amistoso e arrecada brinquedos para o Natal Solidário

Na manhã do último domingo (17), foi realizado o II Rio Negro Bowl no Estádio Ervino Metzger, no bairro Estação Nova. O emocionante amistoso envolveu as equipes Riomafra Raptors e Bugios Indaial Football. Após terminar o primeiro tempo perdendo por 10×0, a equipe riomafrense virou a partida na segunda etapa e venceu por 11×10. Um bom público compareceu e prestigiou o evento.

A entrada foi gratuita, mas o público doou brinquedos para serem doados neste Natal. Na tarde desta terça-feira os representantes da equipe Riomafra Raptors, Normando de Souza e George Willian Saldanha, fizeram a entrega ao Circo Social. Os brinquedos serão distribuídos pelos voluntários do projeto e também por membros da equipe Riomafra Raptors em comunidades carentes durante a campanha Natal Solidário deste ano.

O Futebol Americano vem ganhando força em Rio Negro e Mafra. Partidas já estão sendo agendadas para o próximo ano. Acompanhe a equipe Riomafra Raptors no Facebook: www.facebook.com/riomafraraptors

DOE UM BRINQUEDO

Nesta semana teve início a campanha Natal Solidário, realizada pelo projeto Circo Social. O objetivo é arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para serem doados em comunidades carentes de Rio Negro e Mafra.

Caixas para a arrecadação estão sendo colocadas em supermercados, farmácias, lojas e locais diversos das cidades, tendo a identificação do Circo Social em cada uma. Você pode colaborar deixando um brinquedo em uma das caixas.

Ao fazer uma doação você não estará deixando apenas um brinquedo na caixa. Também estará deixando muitos sentimentos, como amor, alegria e esperança. A sua doação é muito importante e sem dúvida fará a diferença na vida de muitas pessoas.

O Circo Social também vai até a sua casa ou empresa para buscar doações, se for preciso. Para isso basta solicitar uma visita através do telefone (47) 9 9763-4762 (WhatsApp). Além dos brinquedos, você também pode doar roupas e alimentos, que serão doados posteriormente para famílias carentes cadastradas no projeto.

Fotos: Divulgação