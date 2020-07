Riomafra se aproxima dos 100 casos de Covid e autoridades ficam em alerta

Em apenas uma semana, 30 novos casos de Covid foram registrados em Riomafra. Festas clandestinas, aglomerações em locais públicos, postos de combustíveis e supermercados no último final de semana, pode obrigar Riomafra adotar medidas ainda mais restritivas. Fiscalização vai aumentar nos postos de combustíveis para reprimir a venda de bebidas alcoólicas

Compartilhar no Facebook

Desde a última semana, 30 novos casos de Covid foram registrados em Riomafra, que agora juntas, somam um total de 97 casos, até o fechamento desta edição.

Do dia 1º para cá, 10 novos casos foram registrados em Mafra, a maioria na faixa etária entre 17 a 47 anos, apenas 1 paciente com idade de 63 anos, totalizando 46 casos até o fechamento desta edição.

Destes 46 casos, 35 já estão recuperados, 11 em acompanhamento domiciliar, nenhum internado, 66 casos suspeitos, 88 sendo monitorados e 1.068 exames realizados.

Rio Negro contabilizou 20 novos casos de coronavírus, desde o último dia 1º de junho, agora conta com um total de 43 casos. Somente na tarde de ontem foram confirmados mais 8 novos casos, três masculinos com idades de 44, 58 e 62 anos. Três femininos com idades de 25, 41 e 77 anos. Dois menores de idade de 04 e 09 anos.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

Destes 51 casos, 31 foram recuperados, 09 encontram-se em isolamento domiciliar, 01 internado na enfermaria, 01 internado na UTI, 01 óbito, 31 casos suspeitos, 86 pessoas estão sendo monitoradas e 454 foram descartados.

Juntas, Rio Negro e Mafra beiram os 100 casos de covid-19, o que mais preocupa são os cerca de 97 casos suspeitos e os 174 casos que estão sendo monitorados, o que se confirmados, podem elevar em muito o número de casos infectados em Riomafra.

A demora dos exames, que estão represados no Lacen, criam uma enorme expectativa negativa e piora ainda mais o quadro, pois quanto mais se demora as análises pior pode ser o quadro.

Também o relaxamento social em Riomafra, festas clandestinas todos os finais de semana principalmente em Rio Negro, alguns postos de combustíveis, aglomerados de pessoas bebendo, como neste final de semana em Mafra, devido a proibição de vendas de bebidas após as 22h, estão deixando as autoridades cada vez mais preocupados e em alerta com número de infectados que aumenta em grande escala a cada semana.

Na região também teve significativo aumento de novos casos.