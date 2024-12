Riomafra tem alerta para tempestades nesta sexta-feira (06)

Os estados do Paraná e Santa Catarina estão em alerta para tempestades nesta sexta-feira (06). Com temperaturas elevadas e sensação de tempo abafado, somadas ao avanço de uma frente fria, regiões paranaenses e catarinenses devem receber acumulados expressivos de chuva, incluindo Rio Negro e Mafra.

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O alerta do órgão nacional vale até o fim da noite de hoje. O site Clima Tempo também indica que a previsão para hoje é de “Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal”.

A situação mais crítica, de perigo, ocorre na metade Sul do Paraná, especialmente entre o Oeste, Sudoeste e Sul do Estado. Há risco de estragos em cidades nessas áreas, com acumulado de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo.

Os demais setores paranaenses, na faixa entre o Litoral, Curitiba e região, Campos Gerais, Norte e Noroeste também entram em alerta para tempestades hoje, mas com menor risco de estragos. Nessas regiões, o INMET indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos entre 40 e 60 km/h), e queda de granizo.

O Simepar também alerta para o risco de temporais a partir desta sexta-feira em todo o Paraná. Em setores como o Sudoeste, Centro-Sul e Sul, são esperados mais de 200 mm de chuva entre hoje e segunda-feira, com possibilidade de alagamentos.