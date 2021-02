Riomafra terá pouca chuva na 2ª quinzena de fevereiro

Alterações da temperatura do Pacífico Sul e do Atlântico Sul trazem importantes mudanças no caminho da chuva sobre o Brasil na segunda quinzena de fevereiro.

Uma das principais mudanças é o esfriamento do Atlântico Sul na costa do Sul do Brasil, que está ocorrendo mais cedo do que o esperado. Isto interfere no modo como as frentes frias vão passar sobre a Região Sul, o que influencia na forma e na quantidade de chuva.

A previsão é de as frentes frias passem mais deslocadas para o oceano e assim tenham menos influência sobre o interior da Região. Com frentes frias mais oceânicas do que continentais, menos áreas de chuva tendem a se formar sobre o interior da Região Sul.

Outro fator climático que afeta o deslocamento das frentes frias que saem é da Antártica para a América do Sul, e podem ou não chegar ao Brasil, é a chamada AAO – Oscilação Antártica. Este índice está na fase positiva, o que é desfavorável ao avanço de frentes frias sobre a América do Sul. Com menos frentes frias disponíveis para chegar ao Brasil, menos áreas de instabilidade tendem a se formar sobre a Região Sul

Pouca chuva no Sul do BR

O Sul do Brasil será bastante afetado por estas mudanças de temperatura dos oceanos e índices climáticos. Depois de um janeiro com chuva farta, em que praticamente toda a Região acumulou volumes de chuva acima da média climatológica, fevereiro deve terminar de forma oposta. A segunda quinzena de fevereiro deve ser marcada por chuva bastante irregular sobre os três estados. Com poucas frentes frias e também sem sistemas de baixa pressão atmosférica para espalhar a chuva, como ocorreu em janeiro, fevereiro vai terminar com grande deficiência de chuva sobre a Região Sul do Brasil.

Com a falta de chuva e um ar mais seco do que o normal para esta época do ano, o Sul do Brasil fica mais quente do que deveria no decorrer de fevereiro. Porém, a expectativa para março de 2021 é de que ocorram novas mudanças na circulação de ventos sobre a América do Sul, que vão favorecer o retorno da chuva sobre o Sul do Brasil. As condições para chuva aumentam em todos os estados.