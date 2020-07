Riomafra teve 14 novos casos confirmados neste sábado (11)

Rio Negro e Mafra registraram novos casos de Covid-19 (coronavírus) neste sábado. Confira abaixo os boletins atuais das duas cidades.

A Secretaria de Saúde de Mafra enfatiza que ainda não estão contabilizados no boletim os números da ação Testa Mafra, cujos testes rápidos dos sorteados entre os cadastrados da área urbana começaram a ser realizados neste sábado, prosseguindo neste domingo e no próximo final de semana.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

Coronavírus: o que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio

Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.