Riomafra ultrapassa 1 mil casos de covid e Rio Negro chega ao 14º óbito

Rio Negro registrou na última quarta-feira 21, o 14º óbito por convid-19. Trata-se de um paciente masculino de 78 anos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Negro, o paciente foi internado no Hospital Bom Jesus em 29 de setembro. No último dia 06, foi transferido para a (UTI) do Hospital do Rocio em Campo Largo, onde faleceu na última quarta-feira (21.

Nesta semana, Rio Negro e Mafra ultrapassaram os 500 casos, desta forma, Riomafra chega aos 1 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia em março deste ano.

A boa notícia é que em ambos os municípios os casos de pacientes curados ultrapassam os 915 recuperados.

