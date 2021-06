Riomafrense se destaca na confeitaria e Nestlé conta sua história nas redes sociais

Neste o Leite Moça completa 100 anos no Brasil. Para comemorar a Nestlé realizou uma campanha no Instagram e Facebook. Ao longo do ano posts com histórias de 100 mulheres consumidoras e empreendedoras foram publicados. A confeiteira riomafrense Sheila Oliveira foi uma das escolhidas e sua história de sucesso foi divulgada com destaque para o mundo através das redes sociais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Tive a grande surpresa de receber o convite em fevereiro e em março tive a grande alegria de receber a notícia que havia sido uma das 100 escolhidas no Brasil. Foi um privilégio para mim, entre milhares de mulheres nesse Brasil, ser uma das escolhidas. É um super reconhecimento para uma confeiteira ter a sua história contada na página de um excelente produto e um dos meus principais ingredientes que é o Leite Moça”, comentou Sheila.

A história de Sheila e seus deliciosos brigadeiros e bolos podem ser acompanhados nas redes sociais Instagram e Facebook: Sheila Brigadeiro Goumert. Também pode ser conferido no perfil do Leite Moça Nestlé no Instagram e Facebook.

CONTATOS

A Sheila Brigadeiro Goumert comercializa deliciosos cupcakes, brigadeiros, bolos temáticos e muito mais. Entre em contato para fazer encomendas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -