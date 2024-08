Compartilhar no Facebook

No dia 06 de setembro de 2015 o mafrense Felipe Valério, juntamente com sua irmã Fernanda Valério, estiveram no Programa Silvio Santos. Relembre:

Silvio Santos, um dos maiores nomes da comunicação, morreu neste sábado (17/08) em São Paulo aos 93 anos. Nome mais importante do entretenimento da televisão brasileira, que começou como camelô e locutor de rádio, estava internado desde o início do mês em razão de uma infecção por H1N1. Silvio deixa a viúva, Íris, 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos.