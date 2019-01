Riomafrenses pagaram mais de R$ 42 milhões em impostos em 2018

Em 2018 o brasileiro pagou R$ 2,3 trilhões em impostos. Exatos R$ R$ 2.388.541.448.792,42. A marca foi maior que em 2017 quando pagamos R$ 2,1 trilhões. Tal índice foi registrada pelo “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que mede o quanto pagamos de imposto, taxas, contribuições e multas para a união, estados e os municípios desde 2005.

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro (www.impostometro.com.br). Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), é possível acompanhar quanto o país, os estados e os municípios estão arrecadando com tributos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado.

Santa Catarina arrecadou com o pagamento de impostos e outros mais de R$ 9 bilhões (9.492.128.619,18) e o Paraná R$ 12 bilhões (12.935.287.906,76).

Em Riomafra o total arrecadado em impostos – somando a arrecadação dos dois municípios – foi de R$ 42 milhões. Os mafrenses pagaram mais de R$ 27 milhões (27.092.225,25) e Rio Negro mais de R$ 15 milhões (15.112.990,60) em impostos no ano, entre 01/01/2018 e 31/12/2018.

Outro dado interessante e ao mesmo tempo que deixa o brasileiro indignado é que dos 365 dias do ano o brasileiro trabalhou 153 dias somente para pagar impostos, ou seja, 41,92% dos dias do ano o brasileiro trabalhou para pagar impostos.

SÓ NESTES 15 DIAS DO ANO

Somente nestes 15 dias de 2019 o brasileiro já pagou mais de R$ 122 bilhões, os mafrenses já pagaram cerca de R$ 1,5 milhão somente nesta primeira quinzena do ano. Já os rionegrenses contribuíram com mais de R$ 800 mil.

PAÍSES EM QUE OS IMPOSTOS TRAZEM MAIS BEM ESTAR À SOCIEDADE

1º Austrália;

2º Coréia do Sul;

3º Estados Unidos;

4º Suíça;

5º Irlanda;

6º Japão;

7º Canadá;

8º Nova Zelândia;

30º BRASIL – Imposto demais e retorno de menos

PRODUTOS CAMPEÕES EM IMPOSTOS NO BRASIL

1° Cachaça – 81,87%

2º Casaco de Pele – 81,86%

3º Vodca – 81,52%

4º Cigarro – 80,42%

5º Perfume Importado – 78,99%

6º Caipirinha – 76,66%

7º Vídeo Game – 72,18%

8º Revólver – 71,58%

9º Perfume Nacional – 69,13%

10º Motos acima de 250cc – 64,64%

Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação).