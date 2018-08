Riomafrenses querem reestruturar a Braspol

Os organizadores já realizaram uma reunião de trabalho e estão divulgando a reestruturação da entidade, convidando descendentes e simpatizantes para participarem da assembleia que será no dia 1º (sábado) de setembro no auditório do Sicoob em Mafra

Rio Negro e Mafra já contaram com uma Representação Central da Comunidade Brasileiro Polonesa no Brasil – Braspol e, com o anúncio da visita do presidente da Polônia em Santa Catarina, agora em 2019, descendentes de poloneses e simpatizantes estão organizando uma assembleia para reestruturar a entidade em Riomafra.

Os organizadores já realizaram uma reunião de trabalho e estão divulgando a reestruturação da entidade, convidando descendentes e simpatizantes para participarem da assembleia que será no dia 1º (sábado) de setembro no auditório do Sicoob em Mafra.

O QUE É A BRASPOL

A Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil. Criada no dia 27 de janeiro de 1990, tem por objetivo máximo criar maiores laços de solidariedade entre as comunidades Polônicas em nosso país; preservar as tradições e costumes, bem como todo o acervo cultural de seus antepassados; incentivar o intercâmbio cultural e científico com a Polônia e promover a valorização dos descendentes em todas as formas.

MISSÃO

РCriar a solidariedade entre todas as Comunidades Pol̫nicas do Brasil.

РPreservar as tradi̵̤es e costumes herdados dos nossos antepassados, para com isso, contribuir na forma̤̣o do perfil cultural do Brasil.

– Incentivar o intercâmbio cultural e científico entre o Brasil e a Polônia, como também de forma inversa.

РPromover a valoriza̤̣o dos descendentes em todas as formas.

– Preservar todo o acervo cultural herdado.