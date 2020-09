Riomafrenses registram a beleza do Ipê Amarelo nas cidades

Nos √ļltimos dias diversas fotos foram publicadas nas redes sociais mostrando a beleza do Ip√™ Amarelo em Rio Negro e Mafra. Confira algumas:

1 de 6

Envie a sua foto: minhanoticia@clickriomafra.com.br

Ipê Amarelo РHandroanthus ochraceus ou Tabebuia ochracea

Espécie comum na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, sua árvore pode alcançar de 6 até 14 metros de altura e tronco de 30 a 50cm. Suas flores são amarelas e costumam florescer a partir do final de julho até setembro. Sua florada é exuberante e fantástica, muito utilizada no paisagismo, podendo ser considerada uma das mais belas dentre as espécies de ipês.