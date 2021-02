Riomafrenses são vítimas de WhatsApp clonado; veja como evitar

Constantemente os criminosos desenvolvem ações para clonar as contas do aplicativo de conversas WhatsApp, além de outros, como o Facebook.

Em Rio Negro e Mafra já houve diversos casos de sequestro e clonagem de WhatsApp. Muitas vezes as pessoas acabam perdendo o número do celular e também muito dinheiro, que é transferido aos golpistas.

Nesta quarta-feira (04), um golpe foi aplicado em Mafra e a vítima transferiu aos golpistas o valor de R$ 1.420,00. O caso serve de alerta para todos. O golpista clona o aplicativo usando o mesmo nome e foto da vítima, o que faz parecer real para o contato que acaba fazendo a transferência.

Muitas das ações dos golpistas nem ao menos precisam usar qualquer ciberataque. Basta uma ligação e um bom papo para conseguir o objetivo. O principal interesse do criminoso no WhatsApp é o alcance da plataforma.

Em Mafra, esta vítima da imagem acima teve o WhatsApp clonado após cadastrar o número em um perfil falso no Instagram de uma empresa de delivery.

Com o número e o código gerado e enviado ao golpista, o aplicativo acaba sendo clonado. Os golpistas convencem o usuário a informar por telefone o código de seis números enviado pelo WhatsApp por mensagem SMS, necessário para concluir a autenticação da conta em outro celular.

Como proteger o WhatsApp de ser clonado?

Não é difícil se proteger dos golpes no WhatsApp. É preciso adotar medidas de segurança no próprio aplicativo, como a verificação em duas etapas.

Para isso, abra o WhatsApp e depois clique na opção de “Configurações”, depois em “Conta” e então ative a opção “Confirmação em duas etapas”.

Uma senha de seis dígitos será solicitada sempre que a conta for instalada em um novo aparelho, além de ser pedida com frequência no uso do aplicativo. Também será solicitado um e-mail.

Cadastre um e-mail ativo para que você possa recuperar a senha um dia, caso precise. Anote e guarde bem a senha para não perder. Recomenda-se guardar em casa e não dentro do próprio aparelho de celular.

Esse procedimento impedirá que os criminosos acessem seu aplicativo, mesmo quando tiverem o código de acesso por SMS.

Atenção com o WhatsApp Web

Outra dica está relacionada ao WhatsApp Web. Pode ocorrer de o usuário esquecer o sistema conectado no trabalho ou em algum computador que não seja dele, o que possibilitaria que alguém leia suas mensagens.

Para saber se está com esse problema, basta ficar atento às notificações do celular. Nessa área, o usuário é informado que o WhatsApp Web está logado. Basta apenas acessar o aplicativo e desativar todos os dispositivos em que a conta estivar conectada, da seguinte forma:

Android: Menu principal (três pontos no topo direito da tela inicial do WhatsApp) > WhatsApp Web > Desconectar de todos os aparelhos

iOS: Ajustes (canto direito da tela inicial do WhatsApp) > WhatsApp Web/computador > Sair de todas as sessões.

Atenção com mensagens e ligações suspeitas

Também se recomenda que os usuários estejam alerta com as mensagens ou ligações, especialmente as com promessas que parecem imperdíveis. É preciso sempre verificar se a mesma promoção está disponível no site oficial da marca e se a URL do link (www) condiz com a verdadeira (a que aparece logo na primeira página de busca no Google).

Como saber se meu WhatsApp foi clonado?

Se você acha que caiu em um golpe, fique atento se existem mensagens não enviadas por você constando em seu celular. Além disso, observe também se algumas conversas constam como lidas, mesmo você não tendo sido notificado das mensagens. Isso pode ser um sinal de que sua conta foi clonada.

Lembre-se também que se você deixou a conta logada em um computador, seu aplicativo pode não ter sido clonado. Isso significaria apenas que alguém está usando isso para observar suas conversas ou mexer no seu WhatsApp.

Como restaurar WhatsApp clonado?

Se você caiu no golpe e passou o código ao criminoso, acalme-se. Nem tudo está perdido. Mas é necessário um pouco de sorte para recuperar a conta logo de começo. Isso porque os golpistas, ao acessarem o WhatsApp, costumam ativar a verificação de duas etapas.

Se foi o caso, o único jeito de retomar a conta é digitar a senha de seis dígitos criada pelo golpista —uma tarefa não muito fácil. Caso tenha sorte e consiga acessar o WhatsApp antes de o fraudador criar a senha, você terá que colocar a verificação de duas etapas imediatamente para o golpista perder o acesso.

Fui clonado, o que fazer?

Caso não dê tempo de recuperar o acesso ao aplicativo, a primeira recomendação é notificar a família e os amigos sobre a fraude. Isso porque os golpistas provavelmente vão utilizar sua lista de contatos para solicitar informações sigilosas e pedir depósitos em dinheiro.

Além disso, o WhatsApp deve ser notificado. Para isso, o usuário deve enviar um e-mail com a seguinte frase no assunto e no corpo do texto: “Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta”. Inclua também o seu telefone no formato internacional: +55 (código do Brasil), o DDD de sua área e o número do celular (Exemplo: +5547XXXXXXXXX). O endereço de destino é o support@whatsapp.com

Esse processo pode demorar alguns dias. Sua conta será desativada e você terá 30 dias para reativá-la. Outra recomendação importante dos especialistas é fazer um boletim de ocorrência. Somente assim, a polícia conseguirá iniciar as investigações e coletar dados sobre a frequência do golpe.

Como se proteger?

Jamais divulgue o código de segurança do SMS, nem para amigos ou familiares;

Desconfie de ligações que solicitam a confirmação de recebimento de um número por SMS. Se necessário, peça para a pessoa retornar a ligação e pesquise se não se trata de um golpe;

Ative a verificação em duas etapas. Assim, mesmo que o criminoso tenha acesso ao código enviado por SMS, ele não conseguirá acessar sua conta.

Alerte os amigos e familiares

É importante que o usuário alerte amigos e familiares com informações e notícias sobre o tema. Recomende esta página para que aprendam como se proteger também dos golpes do WhatsApp.