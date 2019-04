Rionegrenses pedem ações mais efetivas da polícia no município

Na última semana autoridades municipais de Rio Negro, foram recebidos em audiência pelo secretário de Estado da Segurança Pública, general Luiz Felipe Kraemer Carbonell, e com a cúpula das Policias Militar e Civil do Paraná.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo da audiência foi a solicitação de melhorias na área de segurança no município, como disponibilização de nova viaturas, o aumento do efetivo policial, e a realização de ações mais efetivas das forças de segurança no policiamento preventivo e ostensivo, com um número maior de abordagens e revistas em suspeitos.

A preocupação da população de Rio Negro é com o aumento, tanto na cidade quanto no interior, do número de furtos, assaltos a mão armada, e do uso livre de drogas. Na opinião dos dois poderes com um policiamento mais ostensivo estes índices devem cair.

Mesmo após a criação, no ano passado, da Companhia da Polícia Militar em Rio Negro, os problemas com a falta de efetivo e com viaturas continuaram iguais.

Segundo informações, hoje são apenas 21 policiais trabalhando para atender Rio Negro (33.922 habitantes), Campo do Tenente (7.894 habitantes), Piên (12.606 habitantes) e Quitandinha (18.873 habitantes), número insuficiente para cobrir toda a região e uma população que ultrapassa 73.295 habitantes.