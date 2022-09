Rodas de conversa são realizadas em Rio Negro com integrantes da AMADEV

Nesta terça e quarta-feira foram realizadas as Rodas de Conversa – Conhecendo a Rotina de Vida Diária de Deficientes Visuais no Centro de Convivência Henrique Witt no bairro Alto e no CRAS da Vila São Judas Tadeu.

O momento contou com a participação de integrantes da Associação Mafrense de Deficientes Visuais (AMADEV) que foram os protagonistas do momento, trazendo ao conhecimento de todos os participantes a sua história de vida, suas rotinas, aprendizados e a importância da inclusão social.

Os integrantes falaram de experiências exitosas no esporte, na rotina dos afazeres domésticos, na importância de estudar, na socialização, a leitura através de libras e aplicativos de celular específicos para deficientes visuais.

Abordou-se ainda a importância da vacinação contra a Poliomielite, assim como de todas as vacinas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as quais tem um papel fundamental na prevenção de inúmeras doenças.

Foram dois momentos muito gratificantes de interação, de reflexão e de aprendizado, em que o tema da deficiência ganhou espaço mais uma vez como uma das atividades alusivas à Semana da Luta dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que vem sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.