Rotary Club de Rio Negro celebra 70 anos com plantio de árvores

Para comemorar o aniversário de 70 anos do Rotary Club de Rio Negro, celebrado no dia 13 de abril, e também os 20 anos da Feira da Lua, na tarde da quarta-feira foram doadas para a população 70 mudas de árvores durante o evento na Praça João Pessoa.

A iniciativa foi do Rotary Club de Rio Negro, cuja equipe plantou na praça uma das mudas juntamente com o prefeito James Karson Valério. A equipe será responsável pela manutenção da árvore. Uma placa comemorativa será instalada em breve no local.

“Esta árvore é uma simbologia desta importante união do Rotary Club de Rio Negro com o município”, disse o prefeito. O Rotary tem como missão fomentar e apoiar a realização de projetos de serviço comunitário e de ajuda humanitária em todo o mundo. Os projetos incluem iniciativas relacionadas à saúde, educação, paz e resolução de conflitos, entre outros.