Rotary Club de Rio Negro comemora o seu 65° aniversário

Compartilhar no Facebook

1 de 13

Em 2019, 114° ano de criação do Rotary Internacional, o R.C de Rio Negro celebra seus 65 anos de fundação e atuação.

Diz seu histórico: “Foi fundado em 05/03/1954 por um grupo de vinte idealistas rio negrenses e teve sua admissão em Rotary Internacional por Carta Constitutiva de 13-04-1954, passando a fazer parte do Distrito 120, o qual, na época, abrangia Paraná e Santa Catarina, Clube padrinho: R.C de Curitiba”

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao longo de sua história, o clube atuou em projetos comunitários de sucesso em que liderou ou teve participação. Entre os desempenhos mais recentes, destaca–se:

– Através dos subsídios equivalentes do Rotary Internacional conseguiu para Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra uma Kombi para condução de pacientes daquele mal para tratamento em Curitiba.

– Ainda, através de subsídios Distrital do Rotary Internacional equipou aquela entidade com uma cozinha completa, uma sala de coleta de exames, uma sala de Fisioterapia, uma Sala de Ludoterapia.

– Em uma parceria Grupo Arteris, Prefeitura de Rio Negro, Klabin, Bourbon Hotel, JP Construções, o Rotary Club de Rio Negro coordenou a construção de 13 casas, em terreno cedido pela Prefeitura, destinadas a pessoas vítimas da enchente de 2014.

– Para o Hospital Bom Jesus de Rio Negro foi adquirida e doada uma bota pneumática que estará equipando o seu centro cirúrgico.

– Banco de Cadeiras de Rodas com acervo de 25 exemplares para empréstimo.

– Além de diversas ações que o clube promove em pról a nossos parceiros e comunidade.

– Além de pequenas colaborações ocasionadas na comunidade, o clube tem quatro entidades parceiras a que destina as verbas de suas promoções:

Rede Feminina de Combate ao Câncer, Núcleo Terapêutico Nova Vida de Rio Negro, Hospital Bom Jesus e Lar Nossa Senhora da Anunciação de Mafra.

QUEM FAZ PARTE

Atualmente, o clube é presidido por Luiz Gustavo Koster e conta com um quadro de 33 associados.

Airton Hammerschmidt, Ana Lucinda Gonçalves Furquim, Anderson Baumgartner, André Luiz Lopes de Souza, Armando Zoccola Filho, Carlos Walter Kolb, Christian Bartneck, Cornélio Garcia Filho, Edsson Granemann de Souza, Edunei Nunes de Abreu, Ernesto Carlos Tinoco de Souza, Ernesto Kurt Haaben, Fabrício Spolti, Josiane Maria Romagna, Joel Antônio de Andrade, Julio Cesar Paluch, Jurema Gontarski, Lourival Leonardo Sebastião, Luis Carlos do Nascimento, Luiz Fernando Alves de Oliveira, Luiz Gustavo Koster, Maurício Valério, Marcelo Vinícius Gatelli, Marli Bernadete Uhlmann Portes, Moacir Romagna, Radir Antonio Cherobin, Ricardo Gonçalves Furquim, Rogério Ziehlsdorff, Sérgio Jurkiewicz, Wilson Mendes Junior, Arlindo Venturim, Estêvão Wielewski, Gustavo Bonato Fruet.

Ilustra a história do clube o fato de haver contribuído com dois Governadores do Distrito: 1963-1964, Distrito 463, Sr. Orlando Carlos Kuenzer, e 2016-2017, Distrito 4730, Dr. Armando Zoccola Filho.

CRIAÇÃO ROTARACT CLUBE

Em Outubro de 2017 foi criado o Rotaract Club de Rio Negro, no qual é muito dinâmico e está sempre desenvolvendo algum projeto em nossa comunidade.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TRADICIONAIS

Eventos Tradicionais do Clube: Jantar Internacional das Estrelas, em sua 18° edição, Rotary Run em sua 1ª edição e 9° Feijoada Solidária, com realização neste ano no dia 19 de maio.