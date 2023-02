Rotatórias de Rio Negro serão readequadas pela Prefeitura através de convênio com o Detran

Compartilhar no Facebook

Através de um convênio firmado entre a Prefeitura de Rio Negro e o Departamento de Trânsito (Detran) do Paraná, está sendo viabilizado um projeto de aprimoramento da sinalização viária e readequação das rotatórias do município.

A readequação das rotatórias visa deixá-las de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O projeto também prevê a revitalização das sinalizações em avenidas principais e em áreas escolares para garantir uma maior segurança aos cidadãos rio-negrenses.

Uma equipe do Detran Paraná esteve no município nesta quinta-feira acompanhada do prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretário municipal Edson José Guenther e equipe da secretaria de obras para realizar tratativas, análises e registros fotográficos das vias.

O total do investimento será de R$ 380 mil através do convênio com o Detran. O projeto deve ter sequencia nos próximos meses.