Rua da Pirambeira fica interditada após deslizamento de pedras

Atualização: a via foi liberada na manhã desta segunda-feira. Equipes da Defesa Civil e autoridades locais estiveram no local desde o início para monitorar a situação e realizar avaliações técnicas. Com a finalização das ações de contenção e a garantia de segurança, a via foi liberada para o tráfego.

A Prefeitura reforça a importância da atenção redobrada por parte dos motoristas ao trafegar pelo trecho, mesmo após a liberação, e agradece a compreensão de todos durante o período de interdição.

Na manhã deste domingo (12) a Rua Boleslau Paluch, conhecida como “Pirambeira”, em Rio Negro, foi interditada após um deslizamento de pedras que comprometeu a segurança da via. A interdição exige cautela por parte dos motoristas.

Equipes da Defesa Civil e autoridades locais estão acompanhando a situação, e o trecho permanecerá fechado até que as avaliações técnicas e as ações de contenção sejam concluídas, visando evitar novos deslizamentos.

A Prefeitura de Rio Negro pede aos motoristas que respeitem a interdição e optem por rotas alternativas. Novas informações serão fornecidas conforme o progresso dos trabalhos no local.