Ruas dos bairros Seminário e São Judas Tadeu estão recebendo novas calçadas/passeios. Em breve a obra também será realizada no Lageado dos Vieiras. O objetivo é aprimorar a mobilidade urbana ao longo de ruas no perímetro urbano do município de Rio Negro.

O novo calçamento proporciona a acessibilidade e torna viável e seguro o tráfego dos pedestres que utilizam as vias no dia a dia. O passeio está sendo executado em concreto usinado alisado, com largura total de 1,50 metros.