Ruas de Rio Negro impactadas pelas inundações começam a ser limpas

Com o nível do rio Negro diminuindo, algumas ruas que estavam alagadas já estão com a passagem liberada para o tráfego de veículos e pedestres.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Obras e com a parceria da Sanepar e sua empresa terceirizada, está realizando a limpeza destas vias para que o cidadão as utilize com segurança, além de colaborar para a retomada das atividades comerciais nessas regiões.

Um caminhão hidrojato da Sanepar está sendo utilizado para a limpeza; outro caminhão com maior potência chegará amanhã ao município para intensificar ainda mais esse importante trabalho.

Apesar de algumas áreas estarem liberadas, a situação ainda é crítica em Rio Negro. Diversas regiões ainda estão inundadas e várias famílias estão acolhidas nos abrigos municipais ou em casas de familiares.

Felizmente não há previsão de chuva volumosa para esta quarta e quinta-feira e a tendência é que o nível continue baixando nos próximos dias. Às 15h de hoje o nível do rio Negro registrado foi de 9,629 metros, de acordo com o sistema de monitoramento hidrológico da Copel; no domingo o nível ficou perto dos 11 metros.

Equipes da Defesa Civil de Rio Negro, da assistência social, saúde e vigilância sanitária, além de engenheiros da Secretaria de Obras e empresas parceiras, estarão acompanhando as famílias que já estão retornando para suas casas após a diminuição do nível dos rios. São famílias que estavam acolhidas em casas de familiares e agora, com a diminuição do nível do rio, já podem retornar ao lar.