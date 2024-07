Ruas de Rio Negro receberão novo calçamento

Compartilhar no Facebook

Para aprimorar a mobilidade urbana, a Prefeitura de Rio Negro realizará a construção de calçadas/passeios ao longo de ruas no perímetro urbano do município.

O objetivo da obra é proporcionar a acessibilidade e tornar viável e seguro o tráfego dos pedestres que utilizam as vias no dia a dia. O passeio está sendo executado em concreto usinado alisado, com largura total de 1,50 metros.

A primeira etapa está sendo realizada no bairro Seminário, na Rua Henrique Lazarini. O prefeito de Rio Negro esteve no local na tarde desta sexta-feira para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. O projeto também prevê a construção de calçadas na Vila São Judas Tadeu e no Lageado dos Vieiras.