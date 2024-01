Ruas do bairro Estação Nova recebem manutenção com material fresado

Compartilhar no Facebook

Nesta semana a Prefeitura de Rio Negro está realizando importantes manutenções em ruas do bairro Estação Nova, próximo ao estádio municipal, gerando melhorias na mobilidade urbana para a população daquela região.

Pensando na sustentabilidade, para as obras destas vias houve o reaproveitamento de material fresado que foi doado pela empresa Autopista Litoral Sul. A reutilização do material proveniente da pavimentação asfáltica é uma opção viável para a reabilitação de vias por ser um método que gera uma economia na manutenção, além de ser mais rápido e também com menor impacto ambiental.

Outras ruas de Rio Negro já receberam manutenções recentemente e outras serão atendidas em breve seguindo um planejamento. O prefeito James Karson Valério, juntamente com o secretário de obras, Edson Luiz Bremem, esteve em algumas localidades nesta segunda-feira para acompanhar o andamento dos trabalhos. “Este planejamento é de importância para atender de maneira eficiente todas as comunidades”, afirmou o prefeito.

Estradas do interior também continuam recebendo melhorias com os serviços realizados por equipes da Secretaria de Obras e também da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Os serviços seguem um planejamento e são realizados sempre quando há condições climáticas favoráveis.