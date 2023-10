Ruas e estradas de Rio Negro estão interditadas devido à cheia do rio

Devido à elevação no nível do rio Negro e também do rio Passa Três, algumas ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro estão com a passagem interditada para veículos e pedestres. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas.

Além das vias dos bairros Vila Paraíso e Vila Paraná, entre as áreas afetadas está a Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), estrada da Maitaca sentido Fazendinha, parte da localidade da Roseira e também no bairro Estação Nova, nas ruas 8 de Dezembro e Vereador Pedro Train.

⚠️ A Defesa Civil de Rio Negro está em alerta constante. Uma central de atendimento é mantida para organizar as demandas. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.