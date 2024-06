Sábado será Dia D de Vacinação para toda população de Rio Negro

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro está preparando um Dia D de Vacinação especial para o próximo sábado (08), das 8h às 17h sem fechar para o almoço. A solenidade de abertura oficial da ação será às 9h no prédio da Vigilância Epidemiológica, em frente à Praça João Pessoa.

Além da proteção oferecida através das vacinas, diversas atrações estarão à disposição do público no evento. Haverá brinquedos, apresentação da banda da Escola Municipal Tia Apolônia e o desfile do Zé Gotinha pelas principais ruas da cidade através de um carro de som.

Durante o Dia D estarão disponíveis todas as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização. O objetivo da ação é atualizar a carteira vacinal de toda população e vacinar todas as crianças menores de cinco anos de idade contra a Poliomielite (paralisia infantil).

O Dia D em Rio Negro será realizado em todas as unidades básicas de saúde do município, na cidade e no interior. Para receber a vacina basta comparecer na unidade de saúde mais próxima com um documento de identificação com foto, cartão do SUS e a carteira de vacinação.

Durante a ação também será realizada a atualização das carteirinhas de vacinação no sistema para que os registros de vacinas já recebidas estejam sempre disponíveis em qualquer região.