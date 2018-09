Sábado tem diversão garantida no Sesc Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (15), das 13h30 às 17h, o Sesc de Rio Negro estará com diversas atrações culturais, saúde e lazer. É a primeira edição do projeto “Sábado em Família”, evento gratuito que reunirá as principais atividades desenvolvidas pela instituição.

Entre os destaques, estão jogos de xadrez gigante, futebol de botão, oficinas, sessões de cinema, aulas abertas de dança e alongamento, troca de livros e orientações sobre alimentos saudáveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

E a programação ficará mais completa com as parcerias do Senac Rio Negro, oferecendo um workshop gratuito de gastronomia às 14h.

Haverá apresentação do grupo folclórico Wiezy Polskie, às 15h e campanha de regularização de vacinação e roda de conversa sobre Psicofobias, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Venha com sua família participar. Confira a programação completa! Maiores informações pelo telefone 3641-8550 ou pessoalmente no Sesc Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova, próximo ao Colégio Sesi).