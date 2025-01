Saiba como a Sanepar realiza análises para garantir a qualidade da água que distribui

Durante os dias mais quentes, é comum que o consumo de água aumente. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recomenda que a hidratação ocorra apenas com a utilizada de água tratada. “Também os demais usos da água, sejam para a higiene, para a alimentação e para o lazer, precisam vir de fontes seguras. A água da Sanepar é fornecida à população após rígidas análises dos padrões da água em todos os 345 municípios atendidos, o que garante a sua potabilidade e a sua qualidade. O uso da água contaminada ou de uma fonte que não tem garantia de potabilidade pode trazer diversos riscos à saúde”, explica a Audrei Basso Osinski, que trabalha no Laboratório Central da Sanepar e atualmente responde pela Gerência de Avaliação de Conformidades da Sanepar.

Ela explica que a Sanepar segue padrões nacionais e internacionais de potabilidade, estabelecidos tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial de Saúde. distribuída à população. “Para assegurar a qualidade da água entregue aos clientes, mensalmente são realizadas mais de 600 mil análises da água, desde a captação, saída das estações de tratamento e também nas redes de distribuição. A Sanepar realiza ainda, anualmente, cerca de 7,5 milhões de análises nos laboratórios operacionais durante o processo de tratamento da água, ainda dentro das Estações e nos quatro grandes laboratórios centrais”, conta.

Audrei informa que a Sanepar é autossuficiente nas análises de 109 parâmetros da qualidade da água distribuída para a população, sendo os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde, através da Portaria de Consolidação 5/2017, anexos XX e XXI. “Dependendo da característica, cada um dos parâmetros previstos pela Legislação deve ser avaliado com periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual. Os resultados são registrados e armazenados em sistema de gestão de laboratório e disponibilizados ao Ministério da Saúde”, comenta a gerente.

GARANTIA – De acordo com a Portaria 5, citada acima, é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre em toda extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) e nos pontos de consumo. “O cloro residual permite que a água permaneça potável ao ser transportada das estações de tratamento até os pontos de consumo. Para avaliar esse quesito, entre outros, a água da Sanepar é analisada em diferentes momentos dos processos de captação, tratamento e distribuição e só é distribuída à população após a confirmação de que está de acordo com os padrões de potabilidade”, esclarece Audrei.

ANÁLISES – A Companhia possui quatro laboratórios centrais no Paraná nas maiores cidades do Estado (Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel), além de 153 laboratórios descentralizados de água. No Litoral, a Sanepar mantém sete laboratórios operando 24 horas por dia, analisando de hora em hora características químicas, físicas, microbiológicas e organolépticas. Para garantir a qualidade da água que fica armazenada nos imóveis, a Sanepar recomenda que os clientes façam a limpeza periódica de seus reservatórios domiciliares, buscando também que as caixas-d’água estejam devidamente vedadas.