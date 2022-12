Saiba como acessar os serviços digitais da Prefeitura de Rio Negro

No município de Rio Negro-PR não é mais preciso sair de casa para solicitar e acessar diversos serviços públicos. A Prefeitura, através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

O Decreto Municipal nº 77/2022 regulamenta a utilização do processo administrativo no formato digital. Entre os objetivos está a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis.

Os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos agora podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial, que continua disponível normalmente para quem precisa ou prefere o atendimento pessoal.

No atendimento presencial na Prefeitura a inovação tecnológica também é utilizada para a abertura de solicitações. Um processo digital é aberto ao requerente sempre que necessário e através do número do protocolo ele poderá acompanhar o andamento da solicitação em casa ou onde estiver através da Internet.

COMO ACESSAR

O serviço de Governo Digital do município de Rio Negro pode ser acessado facilmente através das seguintes formas:

Ao clicar na opção “Rio Negro Digital” depois de acessar o portal da Prefeitura: rionegro.pr.gov.br

Ao acessar o link direto do subportal: https://rionegro.atende.net/subportal/rio-negro-digital

SERVIÇOS OFERECIDOS

Ao acessar o subportal do Rio Negro Digital, é preciso procurar pelo serviço desejado no menu de navegação que está separado por categoria. Atualmente são onze categorias:

Agricultura

Arrecadação

Assistência Social

Cidadania

Contatos

Cultura e Turismo

Educação

Estágio

Licitação

Meio Ambiente

Urbanismo e Habitação

Cada área específica possui diversos serviços à disposição do público. A página está em constante atualização com a inserção de mais serviços. Caso não encontre o serviço desejado, é possível protocolar um requerimento de “solicitações diversas” que será encaminhado ao Gabinete do Prefeito. Para isso basta clicar em “Protocolar requerimento”.

Através do subportal o cidadão também tem acesso ao Diário Oficial Municipal, editais e documentos administrativos, leis municipais, decretos, portarias e muito mais.

CADASTRO

É preciso ter um usuário cadastrado no sistema para iniciar um protocolo no Portal do Autoatendimento da Prefeitura.

Ao acessar o subportal do Rio Negro Digital, logo na tela inicial há as opções “Fazer cadastro” e “Atualizar cadastro”. O cidadão pode se cadastrar facilmente através destes links citados ou utilizar, se preferir, o cadastro do Gov.br

Com a conta Gov.br o cidadão se identifica com segurança na hora de acessar serviços digitais. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros. Além de acessar os serviços da Prefeitura, é possível utilizar a conta Gov.br para acessar serviços do SUS, inscrever-se no ENEM, consultar a CNH ou Carteira de Trabalho digital, simular aposentadoria no Meu INSS, além de diversos outros serviços.

O cadastro Gov.br pode ser realizado através do endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br

CONSULTAR PROTOCOLO

Também na tela inicial do subportal do Rio Negro Digital há a opção “Consulte seu protocolo”. Tendo o número do protocolo em mãos (número do processo e código verificador), basta digitar os números nos campos solicitados para verificar o andamento do processo digital que foi aberto pela Internet ou presencialmente na Prefeitura.

READEQUAÇÕES

Nesta opção é possível consultar se foi solicitada uma readequação no protocolo. Uma readequação é algo que precisa ser ajustado no processo aberto, como a falta de informações ou documentos necessários para o andamento do mesmo.

Ao clicar em “Readequações pendentes” o cidadão será encaminhado para o serviço “Consulta de Protocolo” e nele, ao clicar em “Consultar”, todos os protocolos abertos aparecem na tela. Para acompanhar se o processo possui uma readequação é preciso observar na opção “Situação” do processo se há a mensagem “Em readequação”. Caso haja, significa que algo ficou pendente.

Para resolver isso é fácil! Basta clicar no botão “Gerenciar” (localizado ao lado esquerdo da tela) e em seguida na opção “Readequar”. Uma tela com as pendências aparecerá junto com um campo para “Resposta”, onde devem ser inseridas as informações solicitadas.

PROTOCOLO PRESENCIAL

Como já mencionado, há a opção de abrir um processo digital presencialmente. O Protocolo Geral também está disponível na Prefeitura Municipal de Rio Negro, que fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.