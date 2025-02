Saiba como ajudar o abrigo de cães de Rio Negro com o Nota Paraná

Compartilhar no Facebook

O abrigo de cães São Francisco de Assis, de Rio Negro-PR, depende da ajuda da população para manter ativos os excelentes serviços prestados, pois não há recebimento de ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer órgão público. Não há recebimento de verba pública. Todas as atividades são pagas com a importante ajuda da população que colabora com doações.

Uma das formas de ajudar o abrigo é utilizando facilmente o Nota Paraná:

Basta realizar uma compra em Rio Negro ou em outra cidade da região metropolitana de Curitiba sem colocar o CPF na nota. Depois é só depositar a nota em uma das urnas que estão identificadas com o logotipo do abrigo em diversos estabelecimentos, como mercados e lojas.

VOCÊ TAMBÉM PODE AJUDAR O ABRIGO DE OUTRAS MANEIRAS:

– PIX: envie qualquer valor para a chave: 14.056.762/0001-14

– Com apenas R$ 5 por mês: é possível colaborar com o abrigo doando apenas R$ 5 por mês através de um carnê que pode ser obtido na Agropecuária Crie Bem.

– Doação em conta: você pode depositar o valor que desejar na conta do abrigo: