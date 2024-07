Compartilhar no Facebook

A chuva deve continuar em Rio Negro e Mafra até a próxima terça-feira, segundo a previsão do Climatempo. Isso preocupa muitos riomafrenses com relação ao nível do rio Negro. O frio também deve continuar até a terça-feira.

De acordo com o monitoramento hidrológico da Copel, às 19h deste sábado (13/07/2024) o nível do rio Negro registrado foi de 4,89 metros, sendo considerado nível crítico 7,00 metros.