Saiba como receber alertas da Defesa Civil no seu celular

Embasada em diversos centros e institutos de meteorologia, a Defesa Civil nacional recebe e emite avisos e alertas em caso de previsão de eventos climatológicos ou desastres naturais. É importante lembrar que avisos e alertas são previsões e podem ou não se confirmar.

Para receber os alertas de ocorrências de chuvas de granizo, tempestades e vendavais, o usuário deve escolher uma das ferramentas disponíveis e seguir o passo a passo.

Veja as opções e tire as dúvidas sobre o cadastramento abaixo:

WHATSAPP:

Para receber os alertas da Defesa Civil via WhatsApp você deve cadastrar o número (61) 2034-4611 no seu telefone e mandar um “oi” ou clique aqui.

TELEGRAM:

Para receber os alertas da Defesa Civil via Telegram clique aqui.

SMS:

Para receber os alertas da Defesa Civil via SMS o usuário deve enviar uma mensagem para o número 40199, com o CEP de sua residência ou de outros locais de interesse.

DÚVIDAS SOBRE CADASTRAMENTO:

Quero cadastrar meu CEP, como devo digitar no corpo da mensagem para estar correto?

O CEP pode ser enviado em qualquer formato ex: 83045720, 83045-720, 8 3 0 4 5 7 2 0 o importante é receber a mensagem de confirmação aí você já começará a receber os alertas para sua região.

Quero cadastrar mais de um CEP posso?

Sim, você pode cadastrar quantos CEP quiser, mas o cadastro deve ser feito de um a um.

Quero parar de receber informações de um determinado CEP, o que devo fazer?

Envie um SMS, com a palavra SAIR juntamente com o número do CEP e receberá a confirmação.

Esse serviço realmente é gratuito?

Sim, o serviço é totalmente gratuito, tanto no envio de SMS quanto o recebimento de alertas.

Posso fazer o cadastro ligando para a Defesa Civil?

Não, o cadastro só pode ser realizado pelo envio de SMS pelo celular, não sendo possível o cadastro de outra forma.

Como faço para saber em quais CEP estou cadastrado?

Basta enviar a palavra CONSULTAR para o número 40199 e em seguida irá receber uma mensagem com todos os CEP cadastrados.

DEFESA CIVIL DE RIO NEGRO

Neste fim de ano a equipe da Defesa Civil de Rio Negro estará de plantão como sempre fica durante todo o ano. O contato pode ser feito pelo número: (47) 9 9171-1778.