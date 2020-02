Saiba como ser um doador de sangue em Riomafra

Conheça o belo trabalho do grupo Águias do Bem Riomafra

O grupo Águias do Bem Riomafra é formado por pessoas de Mafra e Rio Negro com o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem. Em 2019 foram realizadas várias ações que obtiveram resultados fantásticos. Este ano o grupo novamente está com vários projetos para colocar em ação.

O Águias do Bem Riomafra iniciou o ano com a ação do grupo “Irmãos de Sangue RioMafra”, onde 42 doadores de sangue foram em um ônibus ao Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Este projeto nasceu em maio do ano passado e tem sido muito belo e importante. A cada três meses o grupo se organiza e viaja para realizar as doações.

COMO SER UM DOADOR

A nova viagem para doação de sangue será no dia 25 de abril. Quem deseja participar como doador pode se cadastrar e colaborar. Basta entrar em contato pelo WhatsApp: (47) 98846-2588.

O objetivo para esse ano é conseguir ajuda dos municípios envolvidos, porque até então o grupo precisa pedir patrocínios todas as vezes que viaja para fazer as doações. Felizmente o grupo tem conseguido padrinhos que abraçam a causa e ajudam sempre.

DOE LIVROS E CHOCOLATE

Atualmente o Águias do Bem Riomafra também possui a campanha de arrecadação de livros, que posteriormente serão doados para uma escola do Km 9, em Mafra, que até o momento não possui uma biblioteca. Na escola são atendidas crianças de 1ª a 5ª serie do ensino fundamental. A campanha ficará ativa até o dia 15 de março.

A outra campanha vigente é a da Páscoa, onde a população pode doar caixas de bombom que serão fracionadas para a formação de pacotes. O grupo está arrecadando para atender as escolas do bairro São Judas de Rio Negro (Olavo Bilak e Silvestre Maess – escolas de educação infantil e fundamental). O objetivo é atender até 300 pessoas.

Os pontos de coleta dos livros e chocolates são: Academia Aquarium, Centraltec Celular, Corpo de Bombeiros de Mafra, Correios de Mafra, CuidaSeg e Ótica e Relojoaria Record.