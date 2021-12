Saiba como solicitar manutenção da iluminação pública em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A iluminação pública é um serviço que tem por objetivo exclusivo iluminar locais públicos, como praças, ruas, avenidas, parques, pontos de ônibus, entre outros.

É essencial à qualidade de vida na cidade, atuando como um instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar do espaço público no período noturno com segurança e mais conforto.

Em Rio Negro, caso você se depare com lâmpadas queimadas ou que precisam de serviços de manutenção entrar em contato com a empresa terceirizada da Prefeitura Municipal, Serrana Engenharia, pelos telefones 3642-1947 ou 0800 648 0201

https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/iluminacao-publica/

MAFRA

Em Mafra o trabalho de manutenção com trocas de lâmpadas e outros reparos também é realizado por empresa terceirizada, mas os pedidos também podem ser feitos na Ouvidoria Municipal pelo telefone (47) 3641-4067 ou pelo email ouvidoria@mafra.sc.gov.br