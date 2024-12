Saiba quais unidades de saúde estarão abertas durante o período de recesso

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro comunica que nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro e 02 e 03 de janeiro, os atendimentos em saúde da Atenção Primária na cidade ficarão concentrados na ESF Antônio Bossi, que fica localizada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45, no bairro Bom Jesus. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Nestes mesmos dias e horários, as seguintes unidades do interior também estarão abertas:

Fazendinha (ESF Euclides José de Oliveira Brás)

Lageado dos Vieiras (ESF Vereador Luiz Milcheski)

O retorno do expediente em todas as unidades de saúde será no dia 06 de janeiro.