Saiba quem são os vereadores e prefeitos eleitos em Riomafra e região

Compartilhar no Facebook

Neste domingo (06), eleitores escolheram os novos representantes do Executivo e do Legislativo em todos os municípios espalhados pelo Brasil nas eleições 2024.

A eleição para o legislativo municipal depende do quociente eleitoral para decidir os ocupantes das cadeiras de vereador, portanto apenas os candidatos mais votados estarão disponibilizados inicialmente. Somente com 100% das urnas apuradas e após calculado o quociente, todos os vereadores eleitos serão conhecidos.

RIO NEGRO

Com 100% das seções totalizadas na apuração do TSE, Alessandro Cristian von Linsingen foi eleito prefeito de Rio Negro com 45,74% (8.069 votos) neste domingo (06). Marcelo Wotroba foi eleito como vice-prefeito.

Alessandro é casado e tem três filhas. É professor e já foi diretor escolar, secretário municipal de educação e vereador. Também foi secretário municipal de planejamento e coordenação geral, além de ser o vice-prefeito de Rio Negro na atual gestão municipal. Ele disputou as eleições deste ano pelo Partido Progressista (PP).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vereadores eleitos:

23123 – NEUSA SWAROWSKI – 632 votos

40222 – FELIPE STAFIN MINI – 533 votos

11234 – JOAO ALVES – JOAO PELUDO – 486 votos

20222 – GEOVANE CANAL C – 442 votos

55055 – ELCIO COLAÇO – 416 votos

44444 – MARIA CELIA CONTE – 358 votos

55555 – LANDIVO ASSISTENTE SOCIAL – 355 votos

22123 – ODAIR CHIQUINHO – 342 votos

10123 – ISABEL CRISTINA GROSSL – 324 votos

25123 – CHIQUINHO VEIGA – 317 votos

40123 – MILENE STALL – 274 votos

MAFRA

Emerson Maas foi reeleito prefeito de Mafra neste domingo (06) com 66,36% (20.951 votos). Carlos Nitz foi eleito como vice-prefeito. Celso Strobel foi o segundo colocado com 8.882 votos (28,13%).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vereadores eleitos:

22222 – WAGNER GROSSL – 1.183 votos

45333 – WITINHO – 1.141 votos

15444 – CELSO PIZZA – 1.027 votos

22555 – RONALDO DO POSTO – 878 votos

22038 – JONAS HEIDE – 810 votos

25888 – MIRIAM CANFOREIRA – 778 votos

10777 – DIRCE – 742 votos

20123 – VANDE DA FARMÁCIA – 643 votos

10123 – JOÃO ENFERMEIRO – 642 votos

15015 – RAFINHA CAVALHEIRO – 637 votos

10198 – JUNIOR SOKOLSKI – 636 votos

11111 – SERGINHO ADVOGADO – 569 votos

15123 – DEMETRIO CHIPS – 465 votos

CAMPO DO TENENTE

Vereadores eleitos:

22222 – RAFAEL VENTURA – 306 votos

11111 – JORGINHO QUEGE – 302 votos

11000 – BETO MAURER – 248 votos

15777 – KINHO LAZARINO – 244 votos

15000 – DR MARCOS ANTONIO – 199 votos

44222 – GUSTAVO VIZENTIN – 184 votos

22111 – JOSEMAR VEIGA – 173 votos

12000 – CLEITON COSTA – 164 votos

44000 – GILMAR BARBOSA – 148 votos

ITAIÓPOLIS

Vereadores eleitos:

45222 – SANDRA VEIGA MIREK – 686 votos

15178 – PROFESSORA FÁTIMA – 578 votos

22022 – JOSETTE HEYSE TAVARES – 536 votos

22222 – JANUÁRIO DA MADEIREIRA – 485 votos

22500 – EDERSON VIRMOND PENOSO – 482 votos

44444 – OSMAR TAUCHER – 473 votos

15022 – EMERSON WOICIECHOVSKI – 391 votos

44123 – EDSON SILVA MOTORISTA TIBÃO – 388 voto

11111 – TINO – 373 votos

Fonte: TSE