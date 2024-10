Saiu mais um campeão da Queimada nos Jogos da Criança e Juventude de Rio Negro

A modalidade Queimada gerou mais um campeão na 32ª edição dos Jogos da Criança e Juventude Cidade de Rio Negro (JOCJURN’s).

Se na quarta-feira foram os meninos, nesta quinta-feira (24) foi a vez das meninas disputarem essa emocionante modalidade pela primeira vez dentro dos jogos, válida pela categoria “D” (nascidos em 2015/ 2016).

Novamente o esporte gerou um ambiente de muita descontração, com boas risadas e muita disposição para representarem suas escolas e colégios. As equipes que conquistaram um lugar no pódio foram as seguintes:

1º Referência / Mundo Mágico

2º Ana Zornig

3º Ricardo Nentwig

O 32º JOCJURN’s é um evento da Prefeitura Municipal de Rio Negro, realizado através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.