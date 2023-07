SAMU de Rio Negro terá uma nova Base Descentralizada

Compartilhar no Facebook

A saúde de Rio Negro continua recebendo importantes investimentos. Recentemente iniciaram as obras para a adaptação da edificação do Complexo de Saúde Municipal – Fase III, através do Processo de Licitação nº 45/2023.

O objetivo é realizar a implantação da nova Base Descentralizada do SAMU 192 – Base Rio Negro-PR no espaço que terá uma área de 179,38 m². Após a conclusão das obras o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) será integrado ao Complexo Municipal de Saúde.

Na última semana o prefeito James Karson Valério esteve no local para acompanhar o desenvolvimento das obras juntamente com a secretária municipal de saúde Simone Gondro.

O novo espaço terá garagem com área de higienização das ambulâncias, sala para a coordenação, sanitários, vestiário, dormitórios, cozinha, almoxarifado e sala para higienização de equipamentos.

A empresa responsável pela execução das obras é a MFMD Construtora e Incorporadora Ltda. O valor do investimento é de R$ 246.254,67.