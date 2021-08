Saneamento básico recebe investimentos da Sanepar em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Investindo em Rio Negro, a Sanepar est√° ampliando a rede de esgoto no munic√≠pio, fruto do contrato de presta√ß√£o de servi√ßos p√ļblicos de saneamento b√°sico que est√° em vig√™ncia, com vencimento previsto para o ano de 2047.

O contrato tem metas previstas de proporcionar a 99% da população urbana água potável, além de também ampliar para 90% da população coleta e tratamento de esgoto, tudo isso com prazo máximo de até 31 de dezembro de 2033.

No munic√≠pio, todo o investimento previsto chega a 77 milh√Ķes para novas obras, melhorias e para atendimento do maior n√ļmero de mun√≠cipes. Atualmente os bairros Bom Jesus, Tijuco Preto e regi√£o do Kart√≥dromo de Rio Negro est√£o sendo contemplados pelas melhorias, que posteriormente ir√£o se estender aos demais locais necess√°rios.